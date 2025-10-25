massimo cacciari convola a nozze e sposa chiara patriarca

AGI - Il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, a 81 anni d'età, ha deciso di sposare la compagna 52enne, Chiara Patriarca. Lo riporta oggi Il Gazzettino che cita le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi del Comune di Venezia e di quello di Milano. Al momento non sono state rese note nè la data, nè il luogo delle nozze. Il quotidiano riporta alcune frasi degli amici più stretti. "Non era mai successo che Massimo decidesse di abitare nella stessa casa con una donna, invece, la convivenza con Chiara - si legge - va avanti almeno dai tempi del Covid, in zona Navigli a Milano, anche se si sono conosciuti a Venezia. 🔗 Leggi su Agi.it

