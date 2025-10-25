Massimo Cacciari convola a nozze e sposa Chiara Patriarca

Agi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, a 81 anni d'età, ha deciso di sposare la compagna 52enne, Chiara Patriarca. Lo riporta oggi Il Gazzettino che cita le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi del Comune di Venezia e di quello di Milano. Al momento non sono state rese note nè la data, nè il luogo delle nozze. Il quotidiano riporta alcune frasi degli amici più stretti. "Non era mai successo che Massimo decidesse di abitare nella stessa casa con una donna, invece, la convivenza con Chiara - si legge - va avanti almeno dai tempi del Covid, in zona Navigli a Milano, anche se si sono conosciuti a Venezia. 🔗 Leggi su Agi.it

massimo cacciari convola a nozze e sposa chiara patriarca

© Agi.it - Massimo Cacciari convola a nozze e sposa Chiara Patriarca

Scopri altri approfondimenti

massimo cacciari convola nozzeMassimo Cacciari convola a nozze a 81 anni - Massimo Cacciari a 81 anni si sposa con Chiara Patriarca, professionista di 52 anni, sua riservatissima compagna. Da ansa.it

massimo cacciari convola nozzeMassimo Cacciari si sposa a 81 anni con Chiara Patriarca. Gli amici: «Lei è simpatica e sa tenergli testa» - Massimo Cacciari, 81 anni, si sposa con Chiara Patriarca, professionista di 52 anni, sua riservatissima compagna. Si legge su msn.com

massimo cacciari convola nozzeCacciari a 81 anni si sposa: matrimonio a Milano con Chiara. «Un amore nato a Venezia» - Ma le pubblicazioni di matrimonio sono inequivocabili, affisse agli albi di Venezia e di Milano, con tutti gli inconfutabili dati: nomi ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Massimo Cacciari Convola Nozze