Massimo Cacciari convola a nozze a 81 anni

Imolaoggi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Cacciari a 81 anni si sposa con Chiara Patriarca, professionista di 52 anni, sua riservatissima compagna. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Massimo Cacciari convola a nozze a 81 anni

