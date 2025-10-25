Massimo Barbuti | ll mio gol nel derby Domani tifo da Parma
Massimo Barbuti è entrato ufficialmente nella storia dell’ Ascoli Calcio per due eventi memorabili. Il primo il 5 gennaio 1986 nel nuovissimo stadio ‘Riviera delle Palme’ quando realizzò la rete del vantaggio nel derby in Serie B contro la Sambenedettese, ultimo gol bianconero contro i rossoblù. Il secondo il 14 settembre dello stesso anno, in Serie A, quando ammutolì lo stadio di San Siro realizzando il gol vittoria dell’Ascoli contro il Milan del neo presidente Silvio Berlusconi. Barbuti nato il giorno di Sant’Emidio del 1958, a San Giuliano Terme, da anni vive a Parma e nel frattempo è diventato nonno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PARMA-Carrarese (17/10/1982) stagione 1982/83 Dopo il gol a Ferrara, in casa contro la Carrarese, Barbuti segna il suo primo gol al Tardini. Corre a festeggiarlo in Curva Nord, salendo sulla recinzione metallica che cede immediatamente sotto il peso dei B - facebook.com Vai su Facebook
Massimo Barbuti: "ll mio gol nel derby. Domani tifo da Parma" - Nel 1986 andò a segno al Riviera delle Palme: "Il Picchio di oggi mi pare sia sulla strada giusta per fare grandi cose". Si legge su ilrestodelcarlino.it