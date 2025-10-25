Massimo Barbuti è entrato ufficialmente nella storia dell’ Ascoli Calcio per due eventi memorabili. Il primo il 5 gennaio 1986 nel nuovissimo stadio ‘Riviera delle Palme’ quando realizzò la rete del vantaggio nel derby in Serie B contro la Sambenedettese, ultimo gol bianconero contro i rossoblù. Il secondo il 14 settembre dello stesso anno, in Serie A, quando ammutolì lo stadio di San Siro realizzando il gol vittoria dell’Ascoli contro il Milan del neo presidente Silvio Berlusconi. Barbuti nato il giorno di Sant’Emidio del 1958, a San Giuliano Terme, da anni vive a Parma e nel frattempo è diventato nonno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Massimo Barbuti: "ll mio gol nel derby. Domani tifo da Parma"