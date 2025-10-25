Maserati MCPURA Il piacere di guida alla massima potenza
Tra i tornanti che uniscono Versilia e Riviera di Levante, Maserati MCPURA rivela il suo carattere autentico. Il V6 Nettuno da 630 cavalli spinge con decisione, accompagnato da una voce profonda e mai artificiale. L’erogazione è lineare, la progressione continua fino ai 7.500 giriminuto, con un cambio DCT a 8 rapporti che trasmette ogni impulso con prontezza. Il telaio in fibra di carbonio, leggero e rigidissimo, permette un rapporto pesopotenza di 2,33 kg per cavallo, traducendosi in un’accelerazione bruciante da 0 a 100 kmh in 2,9 secondi. La distribuzione 4060 tra avantreno e retrotreno offre equilibrio e reattività in curva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
