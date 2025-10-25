Maryna batte il bravissimo Tony Maiello Nicola Savino giudice della quinta serata Carmen Di Pietro abbonato all' ultimo posto

N ella quinta puntata di Tale e Quale Show, i concorrenti vip si sono superati: le imitazioni canterine sono state credibili e di qualità. Le pecore nere della serata? Carmen Di Pietro e Gianni Ippoliti, lontani anni luce dai loro idoli. Nicola Savino ha rivestito il ruolo di giudice, prendendo il suo incarico molto seriamente. Maryna è la vincitrice grazie alla bella interpretazione di Christina Aguilera.  “Tale e Quale Show 2025”: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Peppe Quintale sul podio, Malgy contro tutti: classifica e pagelle della quarta puntata di “Tale e Quale Show” Cristiano Malgioglio si è travestito da Marge Simpson con tanto di parrucca blu, così fitta da non riuscire a distinguere i fischi e gli applausi del pubblico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

