Martina Stella racconta il divorzio e la rinascita | ‘Avevo le corna ho scelto la dignità’

Come Martina Stella affronta la maternità e la vita da mamma single?. Ospite a Verissimo di sabato 25 ottobre, Martina Stella ha parlato apertamente della sua nuova fase di vita da mamma single, dopo la separazione dal marito Andrea Manfredonia. “La fine del matrimonio? L’ho vissuta male, è stata una delle cose più complesse della mia vita. Io ho sempre avuto il grande sogno della famiglia unita, ho sempre creduto molto nel matrimonio e non è andata,” ha dichiarato, sottolineando come la priorità sia stata proteggere i figli, Ginevra di 12 anni e Leonardo di 4 anni, dai dettagli dolorosi della separazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Martina Stella racconta il divorzio e la rinascita: ‘Avevo le corna, ho scelto la dignità’

