Marsciano inaugurato sportello antiviolenza della Media Valle del Tevere
È stato inaugurato nella mattina di sabato 25 ottobre, in via Trento 3, nel centro storico di Marsciano, lo sportello antiviolenza promosso dalla Zona sociale n.4 dell’Umbria e gestito dall’associazione Libera.mente Donna. Uno spazio sicuro, dedicato all’ascolto, all’informazione e al sostegno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Marsciano, inaugurato il nuovo #Liceo economico-sociale “Salvatorelli-Moneta” #economicosociale #Formazione #innovazione #Marsciano #Scuola #Severi #Umbria - facebook.com Vai su Facebook
A Marsciano inaugurazione di uno sportello antiviolenza - 4 dell’Umbria, è in programma sabato 25 ottobre 2025 alle ore 11. Lo riporta iltamtam.it
Vicino alle donne, aperto un nuovo sportello antiviolenza - Si trova a Marsciano e raccoglierà i bisogni di tutta la zona sociale 4. rainews.it scrive