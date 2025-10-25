Marsciano inaugurato sportello antiviolenza della Media Valle del Tevere

È stato inaugurato nella mattina di sabato 25 ottobre, in via Trento 3, nel centro storico di Marsciano, lo sportello antiviolenza promosso dalla Zona sociale n.4 dell’Umbria e gestito dall’associazione Libera.mente Donna. Uno spazio sicuro, dedicato all’ascolto, all’informazione e al sostegno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

