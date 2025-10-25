Marotta recrimina | La sconfitta con la Juventus è stata paradossale Fino al minuto 83 l’Inter stava vincendo… La precisazione del presidente nerazzurro

Intervenuto nel corso del prepartita di Napoli Inter, super sfida dell’8° turno della Serie A 202526, il presidente dei nerazzurri Beppe Marotta ha voluto dire la sua. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Dazn: il presidente nerazzurro è tornato a parlare anche della sconfitta con la Juventus. SE MI POTEVO IMMAGINARE COSA SAREBBE SCATURITO DOPO LA SCONFITTA CON LA JUVE? 7 VITTORIE CONSECUTIVE, UNA PIU’ CONVINCENTE DELL’ALTRA – « Intanto quella sconfitta è frutto anche di una situazione un po’ paradossale, perché fino all83? vincevamo. Credo non sia stata determinante solo quella sconfitta quanto il lavoro quotidiano di Chivu, l’applicazione da parte dei giocatori, dello staff e della società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marotta recrimina: «La sconfitta con la Juventus è stata paradossale. Fino al minuto 83 l’Inter stava vincendo…». La precisazione del presidente nerazzurro

