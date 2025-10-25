Marotta interviene in diretta dopo Napoli-Inter | Vorrei chiarezza e capire cosa vuol dire rigorino

Beppe Marotta non ci sta dopo la sconfitta dell'Inter contro il Napoli e soprattutto a seguito del discusso rigore assegnato agli azzurri: "Voglio chiarezza, Rocchi aveva detto basta rigorini.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

