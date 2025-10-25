Marotta Inter svelata l’intuizione di Marotta | questa scelta sta facendo la differenza
Inter News 24 Marotta Inter, le ultime sul momento e le nuove cariche ufficiali assunte dal presidente nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Nonostante le critiche ricevute la scorsa estate, Beppe Marotta ha dimostrato con i fatti di essere un dirigente di grande lucidità e saggezza. Il presidente dell’ Inter e i suoi collaboratori sono riusciti a rimettere in piedi una squadra che, dopo la delusione per lo scudetto perso all’ultima giornata e la pesante sconfitta in finale di Champions League, aveva bisogno di una scossa. E la risposta è arrivata con la scelta di Cristian Chivu come allenatore, una mossa che sta rivelandosi sempre più azzeccata. 🔗 Leggi su Internews24.com
Nella Giornata di ieri una delegazione nerazzurra con a capo il Presidente e CEO Giuseppe Marotta ha visitato il @Europarl_EN per celebrare i 15 anni di Inter Club Europa Brussels. Accolti dal Presidente @EP_President e da Giorgio Mussa, i Nerazzurri han - X Vai su X
Calciomercato, Gila tra Milan e Inter: Tare lo rivuole e Lotito ha già fermato Marotta - facebook.com Vai su Facebook
Inter, decisione chiara sul mercato: svelato il piano di Chivu e Marotta per gennaio - Chivu e Marotta hanno pianificato in modo ben preciso le mosse per il mercato di gennaio: svelata la decisione ... Secondo spaziointer.it
Inter, Marotta: “San Siro? Scenario imbarazzante. In questo momento lo sport a Milano è messo da parte” - Le parole del presidente nerazzurro, Giuseppe Marotta, prima della sfida tra Inter e Sassuolo. Lo riporta gianlucadimarzio.com
Lo spot di Marotta a “reti unificate” sulla vendita di San Siro a Inter e Milan. Poi la minaccia: “Se non si risolve, andremo via da Milano” - Con questa minaccia il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha chiuso il suo appello per la vendita di San Siro ai privati, ovvero ai due club. Si legge su ilfattoquotidiano.it