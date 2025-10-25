Inter News 24 Marotta Inter, le ultime sul momento e le nuove cariche ufficiali assunte dal presidente nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Nonostante le critiche ricevute la scorsa estate, Beppe Marotta ha dimostrato con i fatti di essere un dirigente di grande lucidità e saggezza. Il presidente dell’ Inter e i suoi collaboratori sono riusciti a rimettere in piedi una squadra che, dopo la delusione per lo scudetto perso all’ultima giornata e la pesante sconfitta in finale di Champions League, aveva bisogno di una scossa. E la risposta è arrivata con la scelta di Cristian Chivu come allenatore, una mossa che sta rivelandosi sempre più azzeccata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta Inter, svelata l’intuizione di Marotta: questa scelta sta facendo la differenza