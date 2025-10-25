Marotta | Il destino dell’Inter è arrivare in alto non ci sorprende che ora tutti lodino Chivu

Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Napoli e Inter che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Per entrambe le squadre si tratta di una prova importante per mettere in luce le proprie forze e cercare di comprendere i punti deboli dell’altra, fermo restando che l’anno scorso entrambe le sfide (all’andata e al ritorno) sono terminate con due pareggi bloccati per 1-1. Marotta: «Oggi giochiamo in un’atmosfera straordinaria». « Il nostro destino è arrivare in alto, perché siamo una grande squadra. Giochiamo contro i campioni in carica e servirà un grande approccio perché – vedete il contesto – qui il pubblico è straordinario e anche l’atmosfera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

