Marotta | Chivu è stato bravo ma non ci sorprende Ora anche chi lo criticava…

Marotta. Poche minuti prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, tracciando un bilancio del percorso dell’ Inter e lodando pubblicamente il lavoro di Cristian Chivu. La squadra arriva al Maradona forte di sette vittorie consecutive dopo la sconfitta con la Juventus, un ruolino di marcia che ha restituito entusiasmo e convinzione all’ambiente: “ Quella sconfitta fu frutto di una situazione un po’ paradossale, visto che stavamo vincendo dopo l’80’. Non è stata determinante solo quella partita, ma il lavoro quotidiano di Chivu e della squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it