Marotta | C' è incazzatura per il rigore serve chiarezza Ha indirizzato la partita

Così il presidente nerazzurro sull'episodio del penalty dopo il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo: "Rocchi ha sempre detto 'basta rigorini', serve più uniformità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marotta: "C'è incazzatura per il rigore, serve chiarezza. Ha indirizzato la partita"

Argomenti simili trattati di recente

Stesso campionato, due decisioni completamente opposte a distanza di poche giornate. Due decisioni che favoriscono Juventus e Milan. Benvenuti nella famosa Marotta League - facebook.com Vai su Facebook

Marotta: "Rocchi dice 'basta rigorini', valutate voi... In spogliatoio c'era incazzatura. Lautaro-Conte? Sorvolo" - E' Beppe Marotta il primo tesserato dell'Inter a presentarsi ai microfoni di DAZN per commentare a caldo la sconfitta di Napoli, partendo dall'episodio discusso del rigore concesso ... Scrive fcinternews.it

Inter, Marotta: "Il rigore ha generato incazzatura, l'assistente non può condizionare così l'arbitro. E poi dicono basta rigorini" - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta in casa del Napoli: tema centrale il rigore che ha consentito agli azzurri di passare in vantaggio. Segnala calciomercato.com