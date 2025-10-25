Marotta | Bisogna capire cosa si intende per rigorino io sono per la centralità dell’arbitro
Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Napoli 3-1. Le parole di Marotta. Il rigore al Napoli: « Non riesco a capire. Al di là che il Napoli ha legittimato la vittoria, il rigore è stato determinante per l’equilibrio ed è nato da una valutazione dell’assistente. L’arbitro non aveva fischiato. Credo che questa dinamica avrebbe richiesto l’intervento del Var, le immagini avrebbero dato molta chiarezza. I nostri hanno dato il massimo ». Stato d’animo: « La vittoria del Napoli è scaturita principalmente dal rigore, ma se torniamo sulle dinamiche, è come se fosse una valutazione a se stante indipendentemente dalla partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
