Marotta | Bisogna capire cosa si intende per rigorino io sono per la centralità dell’arbitro

Ilnapolista.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Napoli 3-1. Le parole di Marotta. Il rigore al Napoli: « Non riesco a capire. Al di là che il Napoli ha legittimato la vittoria, il rigore è stato determinante per l’equilibrio ed è nato da una valutazione dell’assistente. L’arbitro non aveva fischiato. Credo che questa dinamica avrebbe richiesto l’intervento del Var, le immagini avrebbero dato molta chiarezza. I nostri hanno dato il massimo ». Stato d’animo: « La vittoria del Napoli è scaturita principalmente dal rigore, ma se torniamo sulle dinamiche, è come se fosse una valutazione a se stante indipendentemente dalla partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

marotta bisogna capire cosa si intende per rigorino io sono per la centralit224 dell8217arbitro

© Ilnapolista.it - Marotta: «Bisogna capire cosa si intende per “rigorino”, io sono per la centralità dell’arbitro»

Argomenti simili trattati di recente

marotta bisogna capire cosaMarotta: «Bisogna capire cosa si intende per “rigorino”, io sono per la centralità dell’arbitro» - Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Napoli. Riporta ilnapolista.it

Marotta: “Cristiano Ronaldo è diverso rispetto agli altri”. Cosa faceva alla Juventus con l’acqua - Beppe Marotta non ha dubbi quando deve spiegare cosa differenzia il campione da tutti gli altri, quel tratto distintivo che in pochissimi hanno. Secondo fanpage.it

marotta bisogna capire cosaMarotta: "Senza plusvalenze le big italiane non presenterebbero un bilancio adeguato" - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto durante l'evento legato al libro intitolato 'Il calcio del futuro tra intelligenza. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Marotta Bisogna Capire Cosa