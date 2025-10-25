Marotta attacca il rigore di Napoli-Inter | Serve chiarezza sui rigorini

Napoli-Inter finisce 3-1. Partita spaccata in due: equilibrio iniziale, poi l’episodio del rigore che cambia . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

marotta attacca il rigore di napoli inter serve chiarezza sui rigorini

© Forzazzurri.net - Marotta attacca il rigore di Napoli-Inter: “Serve chiarezza sui rigorini”

marotta attacca rigore napoliInter, Marotta va a Dazn per protestare: "Il rigore non c'è e ha indirizzato il match!" - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, commenta così ai microfoni di DAZN al termine della gara persa 3- Si legge su tuttonapoli.net

marotta attacca rigore napoliNapoli-Inter 3-1, Marotta: «La vittoria degli azzurri nasce dal "rigorino", ha condizionato la gara» - 1 tra Napoli e Inter nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A, la parola ora passa ai protagonisti del match. Secondo ilmattino.it

marotta attacca rigore napoliMarotta: «Bisogna capire cosa si intende per “rigorino”, io sono per la centralità dell’arbitro» - Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Napoli. Come scrive ilnapolista.it

