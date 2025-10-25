Marotta a InterTV | La scelta del rigore l’ha presa l’assistente Questa sconfitta ci servirà da lezione il motivo è questo

Inter News 24 Marotta si rivela furioso al termine della sfida tra Napoli e Inter, commentando la scelta che ha portato all'assegnazione del rigore per i partenopei. L'Inter si ferma al Maradona dopo una striscia di sette vittorie consecutive, perdendo contro il Napoli con il punteggio di 3-1. Una partita che, oltre al risultato, ha sollevato molte polemiche per le decisioni arbitrali, ritenute determinanti nel condizionare il match. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha commentato l'esito della gara, puntando il dito sull'interpretazione di alcune azioni da parte dell'assistente arbitrale.

