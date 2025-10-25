Inter News 24 Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ci mette la faccia dopo la sconfitta contro il Napoli. Intervenuto nel postpartita di Napoli Inter, Beppe Marotta ha parlato così a Dazn commentando l’episodio del rigore su Di Lorenzo. SUL RIGORE – « La mia presenza è semplicemente un contributo che voglio dare al sistema e al movimento calcistico, faccio anche io confusione e non riesco a capire. Al di là del fatto che il Napoli abbia delegittimato la vittoria negli ultimi 20 minuti, per il resto l’episodio del rigore è stato determinante nel portare l’equilibrio da una parte all’altra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta a Dazn: «Rigore nato dall’assistente, ma Rocchi ci parla di rigorini. Serve chiarezza! Su Conte e Lautaro…»