Marito violento sconto di due mesi sulla condanna perché la moglie era gelosa

Perugiatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’appello di Perugia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato un uomo a 2 anni e due mesi per maltrattamenti in famiglia. I giudici hanno tolto due mesi di reclusione in virtù della gelosia della moglie e concedendo all’uomo il beneficio della sospensione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

marito violento sconto dueCASERTA. Moglie e marito si schiantano con l’auto davanti al Palazzo della Salute - La Polizia Municipale, dopo aver assicurato la zona e effettuato i rilievi, sta ora ascoltando eventuali testimoni per fare piena luce sulle cause dell'incident ... Lo riporta casertace.net

marito violento sconto dueViolento impatto tra due auto sulla SS18 nel Cosentino, tre feriti: donna trasportata all’Annunziata - L'incidente è avvenuto al confine tra Paola e Fuscaldo, probabilmente a causa del manto stradale bagnato. Come scrive quicosenza.it

Scontro auto-scooter sulla rotonda della 629 a Besozzo: ferite due persone - Mattinata movimentata e di paura oggi sulla rotonda della Strada Statale 629 a Besozzo, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un'automobile e uno s ... varese7press.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Marito Violento Sconto Due