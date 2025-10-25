Marito violento sconto di due mesi sulla condanna perché la moglie era gelosa

La Corte d’appello di Perugia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato un uomo a 2 anni e due mesi per maltrattamenti in famiglia. I giudici hanno tolto due mesi di reclusione in virtù della gelosia della moglie e concedendo all’uomo il beneficio della sospensione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

