Marito e moglie legati e imbavagliati per la rapina da 64mila euro | due arresti

Una coppia di banditi, di nazionalità albanese, è stata arrestata dai carabinieri con le accuse di rapina e sequestro di persona ai danni di marito e moglie di Macerata Campania. L'operazione, eseguita a Caserta e di Parete, costituisce l'epilogo di quasi due anni di indagini da parte dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

