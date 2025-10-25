Mario Palazzi al procuratore di Viterbo il premio Paolo Borsellino per la legalità | FOTO
Mario Palazzi, procuratore capo di Viterbo, insignito del Premio nazionale Paolo Borsellino per la legalità, nell'ambito della 33esima edizione della manifestazione dedicata alla memoria del magistrato ucciso dalla mafia nel 1992 e anche a chi ogni giorno difende la giustizia e la libertà, nel. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Mario Venditti, ex procuratore indagato per delitto Garlasco
Chi è Mario Venditti, l'ex procuratore di Pavia che per due volte scagionò Sempio per il delitto di Garlasco - La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari nell'inchiesta di Garlasco.
Mario Venditti, chi è l'ex pm di Pavia che scagionò Sempio: «Non c'entra assolutamente nulla». Le due archiviazioni e i flussi di denaro - Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, indagato per corruzione in atti giudiziari in relazione all'archiviazione dell'indagine del 2017 sulla posizione di Andrea Sempio nel delitto di Garlasco.