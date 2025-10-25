Marinozzi consiglia | Lo status della Juve è crollato Serve un nuovo progetto come all’Arsenal Ma bisogna scegliere un uomo che…

Marinozzi consiglia: «Lo status della Juve è crollato. Serve un nuovo progetto come all’Arsenal. Ma bisogna scegliere un uomo che.». L’analisi del giornalista. La crisi della Juve non è più solo una questione di risultati altalenanti, ma sembra assumere i contorni di una vera e propria crisi identitaria. Il dibattito sul futuro del club si infiamma e analisti e commentatori cercano di individuare le radici di un declino che pare inarrestabile. Tra le voci più lucide e critiche spicca quella del giornalista Andrea Marinozzi. Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Marinozzi ha proposto un’analisi dura del periodo storico che sta attraversando la società bianconera, andando oltre la semplice critica alla squadra o all’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marinozzi consiglia: «Lo status della Juve è crollato. Serve un nuovo progetto come all’Arsenal. Ma bisogna scegliere un uomo che…»

