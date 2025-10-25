Marina Nissim di Bolton fra i Cavalieri di Mattarella
Marina Nissim, presidente di Bolton Group, ha ricevuto ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le insegne di Cavaliere dell’Ordine "Al Merito del Lavoro". L’azienda fondata dal padre nel 1949 a Milano, che ha una sede anche a Cermenate, è da tempo diventata una realtà internazionale nella produzione di beni di largo consumo, con 60 marchi tra cui Rio Mare, Simmenthal, Omino Bianco, Winni’s, Uhu, Bostik, Neutro Roberts, Borotalco, Chilly, Bilboa, Collistar, Saupiquet e Isabel. Milanese, laureata in Medicina e Chirurgia, è entrata nell’azienda di famiglia negli anni Novanta, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, e contribuendo all’ internazionalizzazione e alla crescita responsabile del Gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
