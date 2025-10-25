Marina Berlusconi sulla sentenza della Cassazione | Mio padre calunniato per 30 anni Sto col governo sulla riforma della Giustizia

La sentenza della Cassazione che ha respinto la tesi della Procura generale di Palermo, escludendo una volta per tutte qualsiasi «pericolosità mafiosa» a carico di Marcello Dell’Utri, segna per Marina Berlusconi un momento decisivo. Non solo sul piano giudiziario, ma soprattutto su quello della verità e della memoria del padre Silvio. Lo afferma in una lunga e articolata lettera pubblicata su il Giornale, in cui rivendica il valore di questa pronuncia come «un cruciale passo avanti ». La lettera di Marina Berlusconi. Eppure, secondo la presidente di Fininvest, una parte dell’opinione pubblica e della stampa avrebbe ridimensionato, se non svilito, il significato della sentenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Marina Berlusconi sulla sentenza della Cassazione: “Mio padre calunniato per 30 anni. Sto col governo sulla riforma della Giustizia”

