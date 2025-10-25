Marina Berlusconi scende in campo a favore della separazione delle carriere | Una rivoluzione

Ilfattoquotidiano.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marina Berlusconi scende in campo a favore della riforma della separazione delle carriere, definita come “una rivoluzione che questo governo ha finalmente avuto il coraggio e la forza di avviare”. Lo fa con una lunga missiva pubblicata sulla prima pagina de Il Giornale in cui rilancia la sentenza della Cassazione che ha negato la prevenzione personale e patrimoniale avanzata nei confronti di Marcello Dell’Utri. “In questi giorni la Suprema corte ha respinto definitivamente le tesi della Procura generale di Palermo, che continuava ad attribuire una presunta ‘pericolosità mafiosa’ a Marcello Dell’Utri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

