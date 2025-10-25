Marina Berlusconi | La giustizia come la luna ha due facce

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una riflessione sulla recente sentenza della Cassazione e sulla necessità di una riforma. Marina Berlusconi interviene con una lettera pubblicata su Il Giornale, esprimendo soddisfazione per la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto in via definitiva le tesi della Procura generale di Palermo riguardanti Marcello Dell’Utri. Secondo la presidente del gruppo Fininvest, la decisione rappresenta “un passo decisivo sul cammino della verità per mio padre”, poiché certifica l’assenza di legami tra Fininvest, Forza Italia e Cosa Nostra. Tuttavia, aggiunge, la notizia è stata distorta da alcuni quotidiani, trasformandosi in un nuovo terreno di scontro pubblico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

