Marina Berlusconi | La giustizia come la luna ha due facce
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una riflessione sulla recente sentenza della Cassazione e sulla necessità di una riforma. Marina Berlusconi interviene con una lettera pubblicata su Il Giornale, esprimendo soddisfazione per la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto in via definitiva le tesi della Procura generale di Palermo riguardanti Marcello Dell’Utri. Secondo la presidente del gruppo Fininvest, la decisione rappresenta “un passo decisivo sul cammino della verità per mio padre”, poiché certifica l’assenza di legami tra Fininvest, Forza Italia e Cosa Nostra. Tuttavia, aggiunge, la notizia è stata distorta da alcuni quotidiani, trasformandosi in un nuovo terreno di scontro pubblico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
News recenti che potrebbero piacerti
Meloni di "veto". Altra crepa con Tajani sul voto Ue. La freddezza di Marina Berlusconi. Il ponte di Franceschini ilfoglio.it/politica/2025/… # via @ilfoglio_it - X Vai su X
Oggi Marina Berlusconi sul Corriere della Sera ha delineato un quadro molto lucido dei pericoli delle Big Tech e la necessità di mettere degli argini. Una battaglia che io porto avanti da tempo e che sempre più persone stanno abbracciando. - facebook.com Vai su Facebook
La lettera di Marina Berlusconi dopo la Cassazione: «Mio padre, le calunnie e le false accuse» - Dopo la sentenza della Cassazione su Silvio Berlusconi e la mafia, la figlia Marina scrive una lettera a Il Giornale. msn.com scrive
Marina Berlusconi: "La giustizia come la luna ha due facce, convinta della necessità di una riforma" - "In questi giorni la Suprema corte ha respinto definitivamente le tesi della Procura generale di Palermo, che continuava ad attribuire una presunta 'pericolosità mafiosa' a Marcello Dell ... Da msn.com
Lettera di Marina Berlusconi dopo la sentenza della Cassazione: "Giustizia, la luna nera che va illuminata" - Dopo la sentenza della Cassazione, Marina Berlusconi ha scritto una lettera a il Giornale spiegando che la giustizia, come la luna, ha due facce ... Segnala msn.com