Marina Berlusconi, figlia dell’ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, ha lanciato un forte messaggio sulla giustizia italiana in una lettera pubblicata in prima pagina su Il Giornale. Secondo Berlusconi, davanti a presunte “emergenze democratiche”, la vera emergenza del Paese resta la giustizia. “Purtroppo, nemmeno la migliore delle riforme restituirà a mio padre trent’anni di vita avvelenati dalle calunnie e dalle false accuse ”, ha scritto, sottolineando il dramma personale e politico che continua a segnare la vita della famiglia Berlusconi. Critiche alla magistratura e al giustizialismo italiano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marina Berlusconi: “Emergenza giustizia in Italia, serve riforma del CSM e dei pm”