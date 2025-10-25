Marina Berlusconi | Calunnie devastarono la vita di mio padre ora riformare la giustizia

Marina Berlusconi, figlia del fondatore di Forza Italia, torna sulle vicende processuali di suo padre Silvio e sulla riforma della giustizia, in una lettera scritta al Giornale. "Davanti alle tante discussioni sterili su presunte - e assurde - emergenze democratiche, mi permetto di dire che la nostra grande e vera emergenza è da tempo e resta ancora oggi la giustizia. Purtroppo, e lo dico da figlia, nemmeno la migliore delle riforme servirà più a restituire a mio padre trent'anni di vita avvelenati e devastati dalle calunnie e dalle false accuse", dice Marina Berlusconi, sottolineando che la riforma "sarà comunque un passo avanti significativo verso una giustizia veramente giusta". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

