Marina Berlusconi | Calunnie devastarono la vita di mio padre ora riformare la giustizia
Marina Berlusconi, figlia del fondatore di Forza Italia, torna sulle vicende processuali di suo padre Silvio e sulla riforma della giustizia, in una lettera scritta al Giornale. "Davanti alle tante discussioni sterili su presunte - e assurde - emergenze democratiche, mi permetto di dire che la nostra grande e vera emergenza è da tempo e resta ancora oggi la giustizia. Purtroppo, e lo dico da figlia, nemmeno la migliore delle riforme servirà più a restituire a mio padre trent'anni di vita avvelenati e devastati dalle calunnie e dalle false accuse", dice Marina Berlusconi, sottolineando che la riforma "sarà comunque un passo avanti significativo verso una giustizia veramente giusta". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
News recenti che potrebbero piacerti
Meloni di "veto". Altra crepa con Tajani sul voto Ue. La freddezza di Marina Berlusconi. Il ponte di Franceschini ilfoglio.it/politica/2025/… # via @ilfoglio_it - X Vai su X
Oggi Marina Berlusconi sul Corriere della Sera ha delineato un quadro molto lucido dei pericoli delle Big Tech e la necessità di mettere degli argini. Una battaglia che io porto avanti da tempo e che sempre più persone stanno abbracciando. - facebook.com Vai su Facebook
Marina Berlusconi: "Calunnie e false accuse devastarono la vita di mio padre" - Lettera al Giornale della figlia del fondatore di Forza Italia, che parte dalla recente sentenza della Cassazione che ha escluso qualsiasi rapporto tra la ... Secondo huffingtonpost.it
Marina Berlusconi, la lettera dopo la sentenza della Cassazione: «Le calunnie devastarono la vita a mio padre» - emergenze democratiche, mi permetto di dire che la nostra grande e vera emergenza è da tempo e resta ancora oggi ... Si legge su msn.com
Lettera di Marina Berlusconi dopo la sentenza della Cassazione: "Giustizia, la luna nera che va illuminata" - Dopo la sentenza della Cassazione, Marina Berlusconi ha scritto una lettera a il Giornale spiegando che la giustizia, come la luna, ha due facce ... Da msn.com