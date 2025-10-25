Marijuana e funghi allucinogeni 52enne arrestato per spaccio di droga a Tirano

Sondriotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di mercoledì 23 ottobre i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tirano, coordinati dal capitano Riccardo Angeletti, hanno arrestato un uomo di 52 anni, originario dell’Alta Valle, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

