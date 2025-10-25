Marianna Costi dall’architettura alla scultura | Opera su SFrancesco protagonista a Osaka
Di formazione è architetto, ma è anche pittrice, fotografa e soprattutto scultrice. La sassolese Marianna Costi è un’artista a tutto tondo. Dopo una carriera trascorsa tra diverse città del mondo e segnata in particolare da una lunga esperienza a Firenze, Marianna è tornata nella sua città natale. Proprio dal suo atelier di Sassuolo è nato "San Francesco riceve le stimmate", una scultura in bronzo, attualmente in fase di realizzazione, selezionata nell’ambito del progetto ‘Sculture – Nuovi Segni’, che prenderà vita la prossima primavera, in occasione delle celebrazioni ufficiali per gli 800 anni dalla morte del Santo di Assisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
