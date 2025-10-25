Maria Pierluigi compie 100 anni Il suo amato quartiere del Guasco - San Pietro è in festa

Anconatoday.it | 25 ott 2025

ANCONA – Grande festa ieri, giovedì 23 ottobre, per Maria Pierluigi, figura quantomai conosciuta del quartiere Guasco - San Pietro, la quale ha compiuto 100 anni.Tante le persone corse alla Residenza Dorica, struttura dove attualmente vive, per celebrare insieme a lei l’importante traguardo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

