Maria Pierluigi compie 100 anni Il suo amato quartiere del Guasco - San Pietro è in festa

ANCONA – Grande festa ieri, giovedì 23 ottobre, per Maria Pierluigi, figura quantomai conosciuta del quartiere Guasco - San Pietro, la quale ha compiuto 100 anni.Tante le persone corse alla Residenza Dorica, struttura dove attualmente vive, per celebrare insieme a lei l’importante traguardo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

