Maria oggi | madre delle madri | gli artisti del gruppo colorato in mostra nella cripta della chiesa di san Giuseppe dei padri Teatini

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria oggi: Madre delle Madri” è il titolo della collettiva che vede alla direzione artistica Aurelia Canè, in programma a Palermo dal 25 ottobre, data dell’inaugurazione, fino al prossimo 7 novembre.Protagonisti della mostra, gli artisti del Gruppo Colorato, che espongono le loro opere nella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Procreazione medicalmente assistita, Maria Giulia nata da una madre single: «Ho 31 anni ma oggi in Italia non sarei potuta nascere» - «Oggi in Italia mia madre non avrebbe mai potuto mettermi al mondo, come infatti ha fatto nel 1994». Si legge su vanityfair.it

maria oggi madre madriLaura Pigozzi, psicoanalista: «Una madre che resta anche donna fa il bene della sua famiglia» - Prendere i propri spazi e lasciare ai figli i loro, delegare, non trascurare il rapporto con il partner e la relazione con le amiche. Riporta msn.com

Santi Anna e Gioacchino, 26 luglio 2025/ Oggi si ricordano i genitori di Maria, madre di Gesù - Ogni anno, il 26 luglio, la Chiesa Cattolica celebra i Santi Anna e Gioacchino, genitori di Maria, la madre di Gesù. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Maria Oggi Madre Madri