Le parole dell'attrice alla presentazione del prequel Io sono Rosa Ricci di Lyda Patitucci, al debutto alla Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Maria Esposito: “Rosa Ricci mi ha cambiato la vita, sarò sempre riconoscente. Provo sempre…”

Leggo. . Dopo sei stagioni di "Mare Fuori", Maria Esposito torna a rivestire i panni del personaggio che l’ha resa celebre. Il 30 ottobre arriva al cinema "Io sono Rosa Ricci", film diretto da Lyda Patitucci, incentrato su una Rosa quindicenne, fragile e schiva — m - facebook.com Vai su Facebook

CACCIA AL TESORO — 23 OTTOBRE Abbiamo nascosto alcuni manifesti ufficiali di #IoSonoRosaRicci autografati da Maria Esposito alla @romacinemafest. Riuscirete a trovarli? Nei prossimi giorni sveleremo su Instagram alcuni indizi per scoprire dove - X Vai su X

Perché Rosa Ricci è il personaggio più riuscito dell'universo Mare Fuori (e Maria Esposito l'unica che poteva interpretarla) - Maria Esposito si prepara a esordire al cinema con il prequel Io sono Rosa Ricci: alla presentazione del film alla Festa del cinema di Roma ha detto che sarà sempre grata al personaggio per ciò che le ... Lo riporta cosmopolitan.com

Io sono Rosa Ricci, un teen movie d'azione sulla perdita di innocenza. Convincente Maria Esposito - Patitucci ha il merito di regalare al grande pubblico un'eroina d'azione come non se ne vedono spesso in Italia. Segnala mymovies.it

Maria Esposito: «Dopo Mare fuori dovrò dimostrare quanto valgo. Rosa Ricci mi ha fatto crescere in fretta, ma non voglio essere un modello per la mia generazione» - Con l’uscita al cinema di Io sono Rosa Ricci, l’attrice racconta la difficoltà di separarsi dal personaggio che l’ha resa famosa e il desiderio di vivere con leggerezza la notorietà. Lo riporta vanityfair.it