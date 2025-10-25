Maria Esposito | Rosa Ricci mi ha cambiato la vita sarò sempre riconoscente Provo sempre…

Golssip.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole dell'attrice alla presentazione del prequel Io sono Rosa Ricci di Lyda Patitucci, al debutto alla Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Golssip.it

maria esposito rosa ricci mi ha cambiato la vita sar242 sempre riconoscente provo sempre8230

© Golssip.it - Maria Esposito: “Rosa Ricci mi ha cambiato la vita, sarò sempre riconoscente. Provo sempre…”

Approfondisci con queste news

maria esposito rosa ricciPerché Rosa Ricci è il personaggio più riuscito dell'universo Mare Fuori (e Maria Esposito l'unica che poteva interpretarla) - Maria Esposito si prepara a esordire al cinema con il prequel Io sono Rosa Ricci: alla presentazione del film alla Festa del cinema di Roma ha detto che sarà sempre grata al personaggio per ciò che le ... Lo riporta cosmopolitan.com

maria esposito rosa ricciIo sono Rosa Ricci, un teen movie d'azione sulla perdita di innocenza. Convincente Maria Esposito - Patitucci ha il merito di regalare al grande pubblico un'eroina d'azione come non se ne vedono spesso in Italia. Segnala mymovies.it

maria esposito rosa ricciMaria Esposito: «Dopo Mare fuori dovrò dimostrare quanto valgo. Rosa Ricci mi ha fatto crescere in fretta, ma non voglio essere un modello per la mia generazione» - Con l’uscita al cinema di Io sono Rosa Ricci, l’attrice racconta la difficoltà di separarsi dal personaggio che l’ha resa famosa e il desiderio di vivere con leggerezza la notorietà. Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Maria Esposito Rosa Ricci