L’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto a Dazn dopo il match tra Napoli e Inter e ha commentato il rigore assegnato agli azzurri per un contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan. Le parole di Luca Marelli sul rigore assegnato al Napoli. Marelli ha dichiarato: «Viene fischiato calcio di rigore con 6-7 secondi di ritardo perché è l’assistente a segnalarlo all’arbitro. Mkhitaryan non cambia la sua corsa, va dritto, mentre Di Lorenzo allarga la gamba e va a cercare il contatto con Mkhitaryan. In questi anni ci hanno detto che gli arbitri non avrebbero premiato chi va a cercare il contatto in area di rigore, stasera però non è stato così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marelli sul rigore al Napoli: «Viene fischiato il rigore con 6-7 secondi di ritardo, era da revocare»