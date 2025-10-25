Marcolin | Inter in crescita Chivu è stato veloce Il Napoli dovrà evitare una cosa

Inter News 24 Le parole di Dario Marcolin, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Dario Marcolin, intervenuto a Radio Marte, ha parlato in vista di Napoli Inter. NAPOLI INTER – Il Napoli affronterà un’Inter molto in crescita. Ha mantenuto i principi di Simone Inzaghi ma ha assimilato in fretta la cultura di Cristian Chivu, che vuole una squadra dinamica, che si butta molto negli spazi e che ha sempre voglia di aggredire gli avversari. Non so come Antonio Conte se la giocherà, di certo c’è un modo per saltare il pressing nerazzurro, saltare la linea mediana con i lanci per gli attaccanti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marcolin: «Inter in crescita, Chivu è stato veloce. Il Napoli dovrà evitare una cosa»

