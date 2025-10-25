Bologna, 25 ottobre 2025 – Una delle voci più amate e influenti della scena musicale italiana è approdata sotto le Due Torri. Ieri sera, Marco Mengoni ha conquistato il palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, esibendosi nella prima delle due date in programma a Bologna. E tra l’altro sono ancora disponibili alcuni biglietti per il bis di oggi. L’idolo di Ronciglione non ha bisogno di presentazioni: in 16 anni di successi, ha ottenuto 85 dischi di platino, vinto due volte il Festival di Sanremo e raggiunto oltre i tre miliardi di ascolti sulle piattaforme di streaming. Due ore di show in cui Mengoni, accompagnato dalla band, ballerini e coriste, ha ripercorso la sua intera carriera, dai singoli più recenti alle hit immortali, prendendo per mano il pubblico in un intenso viaggio tra generi diversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marco Mengoni conquista l’Unipol Arena: “Così sono uscito dal periodo più duro della mia vita”