Marco Ghigliani è morto l’ad di La7 a soli 60 anni L’addio di Enrico Mentana
La notizia è arrivata direttamente dai canali social ufficiali di Enrico Mentana. Marco Ghigliani, amministratore delegato di La7, è morto a soli sessant’anni. Una figura discreta, a molti sconosciuta perché operante nel dietro le quinte, ma di certo un dirigente rigoroso e umano in un settore spesso dominato da protagonismi e tensioni. Chi era Marco Ghigliani. Nato ad Asti nel 1965, laureato in Sociologia, Marco Ghigliani aveva costruito la propria carriera passo dopo passo, con competenza e visione verso il futuro. Dopo un lungo percorso nel mondo delle telecomunicazioni e dei media – da Fiat Auto a Telecom Italia, passando per Seat Pagine Gialle e MTV Italia – nel 2007 era diventato Direttore Generale di Telecom Italia Media, assumendo la responsabilità dello sviluppo televisivo e multimediale dell’allora Rete La7. 🔗 Leggi su Dilei.it
