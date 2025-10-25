Marciapiede dissestato causò brutta caduta | Comune condannato a pagare 36 mila euro
BRINDISI - Il Comune di Brindisi dovrà versare quasi 36 mila euro a una cittadina che cadde rovinosamente in piazza Curtatone, al rione Santa Chiara, a causa di una irregolarità della pavimentazione. Lo ha stabilito il giudice del tribunale di Brindisi, Maurizio Rubino, attraverso una sentenza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
