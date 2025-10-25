Tempo di lettura: < 1 minuto Due giovani atlete del Liceo Scientifico Sportivo “Federico Quercia” di Marcianise, appartenenti alle Fiamme Oro – Sezione Giovanile di Marcianise, si sono distinte ai Campionati Italiani di Boxe Under 17, svoltisi il 19 ottobre 2025 a Chianciano Terme, conquistando un oro e un bronzo di grande prestigio. La studentessa Sofia Santonastaso, classe 3N, candidata alle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti d’Istituto e membro del gruppo studentesco “Nexus”, movimento che affonda le proprie radici nel Liceo “Quercia”, ha invece conquistato un prestigioso bronzo nella categoria 60 kg, confermando il suo valore sportivo e la sua costante crescita atletica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Marcianise, gruppo studentesco “Nexus”: bronzo di Sofia Santonastaso ai Campionati Italiani di Boxe Under 17