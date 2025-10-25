Marche la giunta bis di Acquaroli | i nomi degli assessori e le deleghe

Ecco la nuova squadra, seguirà direttamente la ricostruzione post terremoto, affari generali e nomine. La sanità a Paolo Calcinaro, il più votato in assoluto, “mister preferenze”. Silvia Luconi sottosegretaria alla presidenza. Tutte le nomine. Il Consiglio regionale è in programma lunedì 27 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marche, la giunta bis di Acquaroli: i nomi degli assessori e le deleghe

Affluenza alle elezioni delle Marche 2025, i dati in diretta: Ancona, 28 settembre 2025 – Oggi, nella prima giornata di voto per eleggere il governatore e la nuova giunta delle Marche, il dato da monitorare è quello dell’affluenza, che seguiamo… http://dlvr.it/TN - X Vai su X

Acquaroli bis, la Giunta è pronta. Tre sindaci nella squadra, Calcinaro alla sanità - Tre assessori a Fdi, uno a Lega, FI e alla lista I Marchigiani ... Riporta rainews.it

Ecco la giunta Acquaroli: Pantaloni al Bilancio e Assenti rientra tra i non eletti. Antonini fuori dalla giunta - L'assessorato della Lega è andato al sindaco di Cartoceto Enrico Rossi che sarà anche vicepresidente della Regione. Si legge su lanuovariviera.it

Primo consiglio regionale il 27 ottobre. Giunta (quasi) definita. Ecco gli assessori - In pole Baldelli, Bugaro, Pantaloni, Calcinaro, Consoli e Marinelli ... Da lanuovariviera.it