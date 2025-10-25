Marche la giunta bis di Acquaroli | i nomi degli assessori e le deleghe

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la nuova squadra, seguirà direttamente la ricostruzione post terremoto, affari generali e nomine. La sanità a Paolo Calcinaro, il più votato in assoluto, “mister preferenze”. Silvia Luconi sottosegretaria alla presidenza. Tutte le nomine. Il Consiglio regionale è in programma lunedì 27 ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

