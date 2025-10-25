Marche Acquaroli presenta la nuova giunta | Ci darà tante soddisfazioni
“ Una bella squadra e che secondo me ci darà tante soddisfazioni, giovane e soprattutto che dovrà dare continuità a un lavoro già impostato”. Lo ha detto Francesco Acquaroli, governatore della Regione Marche, presentando la squadra di Giunta poco fa all’ottavo piano di Palazzo Raffaello. Sulle ultime e lunghe giornate tra Roma e Ancona per cercare la quadra ha aggiunto: “ In realtà è stato un dibattito che si è acceso soprattutto nelle ultime ore perché la stragrande maggioranza delle questioni erano già state risolte. Come ogni situazione, poi si arriva alla fine per cercare di dare maggiore equilibrio sia alla squadra di Giunta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
