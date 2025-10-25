Marcella Bella massacrata dai giudici di Ballando | Era inguardabile non lo meritavi nemmeno tu
Prova disastrosa per Marcella Bella, che a Ballando con le Stelle si prende giudizi negativissimi dalla giuria e reagisce sarcastica: "È tornata la mia giuria cattiva di una volta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Marcella Bella a Domenica In: "Lucarelli prova a distruggermi a Ballando con le stelle" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Marcella Bella lancia una frecciata a @carmelitadurso senza accorgersi che è lì Guarda il video al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/marcella-bella-lancia-frecciata-d-urso-senza-accorgersi-che-e-li… #Striscialanotizia @Ballando_Rai #Ballandocon - X Vai su X
Marcella Bella massacrata dai giudici di Ballando: “Era inguardabile, non lo meritavi nemmeno tu” - Prova disastrosa per Marcella Bella, che a Ballando con le Stelle si prende giudizi negativissimi dalla giuria e reagisce sarcastica: "È tornata ... Da fanpage.it
“Mi provocano ma io…”: Marcella Bella contro i giudici di Ballando con le stelle - Marcella Bella risponde a tono ai giudici di Ballando con le stelle: "Mi provocano per l'età, ma io volo alto". Si legge su donnaglamour.it
Ballando con le Stelle: Marcella Bella contro i giudici! "Mi provocano" - Nonostante le punzecchiature della giuria, Marcella Bella prosegue la sua avventura a Ballando con le stelle e racconta la sua rinascita grazie alla danza. Da serial.everyeye.it