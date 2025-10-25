Marcella Bella balla ‘Pelle Diamante’ a Ballando Lucarelli | Inguardabile oltre il cringe

(Adnkronos) – Marcella Bella più energica che mai sul palco di Ballando con le stelle. Nella puntata di questa sera, sabato 25 ottobre, la cantante si è esibita in una coreografia sulle note di 'Pelle diamante', il brano portato in gara al Festival di Sanremo del 2024. Ma la performance non ha convinto la giuria. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Marcella Bella a Domenica In: "Lucarelli prova a distruggermi a Ballando con le stelle" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Marcella Bella lancia una frecciata a @carmelitadurso senza accorgersi che è lì Guarda il video al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/marcella-bella-lancia-frecciata-d-urso-senza-accorgersi-che-e-li… #Striscialanotizia @Ballando_Rai #Ballandocon - X Vai su X

Ballando con le stelle, top e flop della serata. Lucarelli a Marcella Bella: «Bella ma non balla è stato già detto» - La quinta puntata della ventesima stagione di Ballando con le Stelle ci sta regalando grande emozioni, tra coreografie uniche e sempre più elaborate e gag con i giudici. Scrive msn.com

Domenica In, Marcella Bella contro Ballando: “Mi hanno tolto entusiasmo” - Marcella Bella non si è tirata indietro e ha accusato tutti i giudici: le loro parole sono offensive ... Segnala dilei.it

Ballando con le Stelle: Marcella Bella contro i giudici! "Mi provocano" - Nonostante le punzecchiature della giuria, Marcella Bella prosegue la sua avventura a Ballando con le stelle e racconta la sua rinascita grazie alla danza. Scrive serial.everyeye.it