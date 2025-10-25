Marc e Alex Marquez nella storia | per la prima volta in MotoGP due fratelli sul tetto del mondo

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spagnolo del team Gresini Ducati diventa aritmeticamente vice iridato. Non era mai accaduto prima di vedere due fratelli monopolizzare i primi due posti. E Marc esulta: “Non avrei potuto chiedere di meglio”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

marc e alex marquez nella storia per la prima volta in motogp due fratelli sul tetto del mondo

© Gazzetta.it - Marc e Alex Marquez nella storia: per la prima volta in MotoGP due fratelli sul tetto del mondo

Contenuti che potrebbero interessarti

marc alex marquez storiaMarc e Alex Marquez nella storia: per la prima volta in MotoGP due fratelli sul tetto del mondo - Non era mai accaduto prima di vedere due fratelli monopolizzare i primi due posti. Lo riporta msn.com

marc alex marquez storiaAlex Marquez vice-campione, Marc esulta: “Ti voglio bene, fratellino” - Questo è stato un sabato di gara speciale per Marc Marquez, anche se lo spagnolo del team factory è ancora fermo a casa, con il braccio immobilizzato e convalescente. Si legge su formulapassion.it

marc alex marquez storiaAlex Marquez vice campione del mondo dopo la Sprint in Malesia: "Un capolavoro" - Con il 2° posto nella Sprint di Sepang il catalano del team Gresini si prende aritmeticamente la poltrona di vice campione alle spalle di Marc, primi fratelli nella storia a chiudere nelle prime due p ... sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Marc Alex Marquez Storia