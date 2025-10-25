Marc e Alex Marquez nella storia | per la prima volta in MotoGP due fratelli sul tetto del mondo

Lo spagnolo del team Gresini Ducati diventa aritmeticamente vice iridato. Non era mai accaduto prima di vedere due fratelli monopolizzare i primi due posti. E Marc esulta: “Non avrei potuto chiedere di meglio”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marc e Alex Marquez nella storia: per la prima volta in MotoGP due fratelli sul tetto del mondo

