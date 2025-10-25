Maratonina di Arezzo edizione straordinaria In 1700 al via | keniani e scandinavi i favoriti

di Matteo Marzotti Si preannuncia un’edizione straordinaria della Maratonina Città, con oltre 1.700 atleti iscritti provenienti da numerose regioni italiane e da diversi Paesi esteri, a conferma del crescente prestigio della manifestazione nel panorama podistico nazionale e internazionale. Sul piano agonistico, la gara di domani promette spettacolo fin dai primi metri. In campo maschile sono attesi i forti atleti keniani Ekidor, Loitanyang, Niyomukiza, Zouioula e Njiru, Benamdan pronti a contendersi il successo finale in una competizione che si annuncia ad alto ritmo. Non meno entusiasmante la prova femminile, dove si prospetta una sfida tutta scandinava tra la svedese Carolina Jhonson e la norvegese Maridal Anderson, con la ruandese Mukandanga pronta a inserirsi nella lotta per il podio tutte accreditate di tempi equivalenti intorno ad 1h10’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maratonina di Arezzo, edizione straordinaria. In 1700 al via: keniani e scandinavi i favoriti

