Mantova tentano di pagare il conto in hotel con carte clonate | scoperti con droga e documenti falsi

Mantova, 25 ottobre 2025 – Alloggiano in un hotel a Mantova ma al momento del pagamento le carte elettroniche non funzionano. Dopo vari tentativi falliti, il receptionist dell’albergo si insospettisce e chiama i Carabinieri tramite il NUE112, chiedendo l’intervento di una pattuglia. Dopo l’identificazione dei tre e un controllo nella loro stanza, dove è stata rinvenuta droga, sono scattati gli arresti. Tutto è iniziato quando i tre, dopo aver trascorso una notte in un hotel della città, si sono presentati alla reception per saldare il conto. Hanno più volte tentato di pagare con un mezzo elettronico, ma ogni transazione risultava fallita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mantova, tentano di pagare il conto in hotel con carte clonate: scoperti con droga e documenti falsi

