Mantova tentano di pagare il conto in hotel con carte clonate | scoperti con droga e documenti falsi

Ilgiorno.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mantova, 25 ottobre 2025 – Alloggiano in un  hotel a Mantova ma al momento del pagamento le carte elettroniche   non funzionano.  Dopo vari tentativi falliti, il receptionist dell’albergo si insospettisce e chiama i Carabinieri tramite il NUE112, chiedendo l’intervento di una pattuglia. Dopo l’identificazione dei tre e un controllo nella loro stanza, dove è stata rinvenuta droga, sono scattati gli arresti. Tutto è iniziato quando i tre, dopo aver trascorso una notte in un hotel della città, si sono presentati alla reception per saldare il conto. Hanno più volte tentato di pagare con un mezzo elettronico, ma ogni transazione risultava fallita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

