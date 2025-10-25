Manovra tra rinvii e freno tirato sulle misure ambientali | quanto costa all’Italia un altro anno di stallo

Lo Stato spende 15 miliardi all’anno per i danni dovuti al cambiamento climatico e non li fa pagare a chi è responsabile e sborsa circa 800 milioni di euro all’anno all’Unione europea per l’imballaggio di plastica non riciclato. Ma nella manovra il governo Meloni continua a rinviare la Plastic Tax che avrebbe potuto coprire parte di questi costi. L’esecutivo intende fare cassa sul diesel, ma ridurrà le tasse sulla benzina. Sul fronte delle misure ambientali ed energetiche, dietro la strada della ‘prudenza’ che si legge nella bozza di manovra, ci sono scelte mancate e occasioni perse. Che trovano spiegazione anche nelle parole pronunciate davanti al Senato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che, in vista del Consiglio europeo, chiede alla Commissione europea “di correggere un ampio numero di scelte azzardate compiute in passato con il Green Deal, che ora stanno mostrando tutti i loro limiti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

