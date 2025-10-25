Manovra tensione nel centrodestra tra tagli al cinema e Metro C di Roma

Resta alta la tensione nel centrodestra sulla manovra economica 2025. Ai nodi legati alle banche e agli affitti brevi, si aggiungono ora i possibili tagli alla Metro C di Roma e al fondo per il cinema, che agitano la maggioranza in vista del passaggio parlamentare della legge di bilancio. Il vicepremier Antonio Tajani, parlando a un convegno dell’ Ania, sottolinea: “Non ho una visione punitiva nei confronti delle assicurazioni e delle banche ” e nella redazione della manovra ha cercato di evitare di trattarle come “mucche da mungere”, spiegando che tale approccio spaventerebbe i mercati e danneggerebbe l’ economia italiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

