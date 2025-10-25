Manovra tagli alle grandi opere del 2026 | colpite metropolitane autostrade edilizia scolastica e sanitaria

Roma, 25 ottobre 2025 – La manovra riduce di oltre 525 milioni di euro i fond i del Ministero delle Infrastrutture nel solo primo anno del triennio. Tra i settori più colpiti ci sono metropolitane, autostrade e mobilità sostenibile, con possibili rallentamenti nei cantieri e ripercussioni sui progetti delle principali città italiane. Una stretta che mette in pausa cantieri e promesse, facendo riflettere sul ritmo della modernizzazione infrastrutturale del Paese. Vediamo quali sono le principali opere vittime del definanziamento pubblico nel 2026. MILANO ARCHIVIO CANTIERE METROPOLITANA M4 - LINEA METRO LAVORI FOTO NEWPRESS Definanziamenti alle opere pubbliche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

