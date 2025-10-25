Manovra | Scotto ' oggi piazza straordinaria basta con propaganda Meloni'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Una piazza straordinaria, orgogliosa, solidale. E' il mondo del lavoro che dice no a una manovra sbagliata. Che toglie a chi ha tanto e dà a chi ha già molto. Con la Cgil per dare risposte diverse su salari, lavoro, pensioni. Basta con la propaganda di Giorgia Meloni". Lo scrive sui social Arturo Scotto che oggi ha partecipato al corteo Cgil con una delegazione Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

