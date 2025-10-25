Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Landini in preda a un raptus di sciopero compulsivo non vede i fatti che portano gli italiani a premiare il Governo Meloni. Record di occupati, con oltre 1,2 milioni di persone che lavorano; disoccupazione ai minimi e quella giovanile che si avvicina alla media Ue; spread costantemente intorno agli 80 punti, agenzie che ci promuovono e mercati che scommettono su di noi grazie ai conti in ordine. In ambito fiscale, invece, abbiamo contrastato il drenaggio fiscale ridando agli italiani il 40% in più rispetto a quanto prelevato grazie al rinnovo dei contratti e alla rimodulazione Irpef, come certificato anche dalla Bce. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Salvitti (Fdi), 'Governo mantiene promesse per questo Landini è nervoso'